Chip-Auftragsfertiger : Globalfoundries will Produktionskapazität in Dresden erweitern

Der Chip-Auftragsfertiger Globalfoundries will die Produktion in Dresden und zwei weiteren Fabriken wegen der weltweiten Halbleiter-Knappheit für einen Milliardenbetrag erweitern. Vorstandschef Thomas Caulfield kündigte im Gespräch mit Reuters an, im laufenden Jahr 1,4 Milliarden Dollar zu gleichen Teilen in die Chip-Fabriken in Dresden, in Malta im US-Bundesstaat New York und in Singapur zu stecken. Damit lasse sich die Produktion bis 2022 hochfahren.