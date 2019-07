Chip-Entwickler: Dialog Semiconductor verdoppelt Gewinn – Umsatzprognose übertroffen

Einmalige Lizenzumsätze mit Apple über 145 Millionen Dollar sind in den Zahlen nicht enthalten. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Firmenteilen an den US-Computerriesen. Im April hatte Apple für 600 Millionen Dollar eine Reihe von Patenten und Programmierern von Dialog Semiconductor übernommen. Damit machte sich das Unternehmen mit Wurzeln in Kirchheim/Teck bei Stuttgart weniger abhängig von seinem größten Kunden, mit dem er bis zu drei Viertel des Umsatzes erwirtschaftet hatte. Der operative Gewinn lag einschließlich der Apple-Sondererlöse im zweiten Quartal bei rund 216 Millionen Dollar.