Chip-Entwickler: Dialog Semiconductor wächst – trotz des Teilverkaufs des iPhone-Geschäfts

Dialog Semiconductor hatte im Herbst Mitarbeiter und Patente für Stromversorgungs-Chips für das iPhone für rund 600 Millionen Dollar an Apple abgegeben. Damit will Bagherli die Abhängigkeit von dem Branchenriesen reduzieren. Hatte Dialog mit Apple in der Vergangenheit bis zu drei Viertel des Umsatzes erwirtschaftet, sollen es von 2022 an nicht mehr als 40 Prozent sein. Für das laufende Jahr rechnet Dialog mit einem Umsatzrückgang um einen mittleren einstelligen Prozentsatz, nachdem die Altverträge mit Apple auslaufen. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz bereinigt um ein Prozent auf 631 Millionen Dollar.