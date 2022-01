Chip-Zulieferer: Siltronic – Hoffnung auf Übernahme durch GlobalWafers schwindet

Dass es daran haken könnte, hatte GlobalWafers-Chefin Doris Hsu in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gesagt: „Das selbsterklärte Ziel der neuen Regierung in Berlin ist es, Europa in ein Powerhouse der Chip-Fertigung zu machen, um auf diesem Gebiet wieder souverän zu werden. Die Zentrale von Globalwafers aber steht in Taiwan.“ GlobalWafers hatte in der Vereinbarung mit Siltronic weitreichende Garantien für die deutschen Standorte und Arbeitsplätze gegeben.