Chip-Zulieferer: Siltronic ist für 2021 nur vorsichtig optimistisch

Nach einem durchwachsenen Jahr blickt der Chip-Zulieferer Siltronic mit gebremstem Optimismus auf 2021. Die Nachfrage nach Siliziumscheiben (Wafer) für die Chip-Produktion sei hoch und werde im laufenden Jahr weiter steigen, erklärte das Unternehmen am Freitag in München. Siltronic sei gut ausgelastet. Der anhaltend starke Euro werde aber Umsatz und Ertrag auch 2021 bremsen. Wafer werden auf dem Weltmarkt zumeist in Dollar abgerechnet.