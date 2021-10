Chip-Zulieferer: Verkauf von Siltronic muss bis Ende Januar in trockenen Tüchern sein

Operativ läuft es bei Siltronic derweil besser als gedacht. „Einerseits sehen wir Nachholeffekte aus dem Jahr 2020 und gleichzeitig hohe Investitionen in Digitalisierung. Zusätzlich steigt unser Marktanteil leicht“, sagte von Plotho. Der Umsatz werde 2021 um gut 15 Prozent zulegen, präzisierte er. Bisher hatte Siltronic mehr als zehn Prozent Plus in Aussicht gestellt.