Chipausrüster: Gewinn von ASML legt in Chipkrise deutlich zu

Die gestiegene Nachfrage in Zeiten knapper Halbleiter schiebt den Chipausrüster ASML weiter an. Das Nettoergebnis legte im dritten Quartal um rund 58 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro zu, wie der niederländische Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 5,24 Milliarden Euro. „Die Nachfrage bleibt hoch“, sagte Firmenchef Peter Wennink.