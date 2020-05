Chiphersteller: Infineon kassiert Prognose

Der Halbleiterkonzern Infineon erwartet infolge der Coronakrise einen Gewinneinbruch. Die Umsatzrendite werde in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr auf zwölf Prozent schrumpfen, erklärte das Unternehmen am Montagabend in einer Pflichtmitteilung. Im vergangenen Jahr hatte Infineon noch eine Segmentergebnis-Marge von 16,4 Prozent erwirtschaftet. Der Dax-Konzern hatte bereits im März gewarnt, dass die Coronakrise die Profitabilität belasten werde. Infineon macht einen Großteil seines Geschäfts mit der Autobranche, die infolge der Pandemie weltweit erlahmt ist.