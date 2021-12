Chiphersteller: Intel will israelische Tochter Mobileye an die Börse bringen – Aktie mit Gewinnen

Der weltgrößte Chipkonzern Intel will seine Tochter Mobileye Mitte kommenden Jahres an die Börse bringen. Bei dem Deal könne der Anbieter von Fahrerassistenzsystemen mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Intel wolle auch nach dem Gang auf das Parkett die Mehrheit an Mobileye halten, teilte der US-Konzern selbst in der Nacht zu Dienstag mit.