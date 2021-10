Chipkonzern Qualcomm übernimmt Auto-IT-Spezialisten Veoneer

Der Chipkonzern Qualcomm kommt beim Ringen um den schwedischen Auto-IT-Spezialisten Veoneer nun doch zum Zuge. Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft SSW Partners sollen die in New York gelisteten Schweden für 37 US-Dollar je Aktie übernommen werden, wie die beteiligten Unternehmen am Montag mitteilten. Das entspreche einem Gesamtwert von 4,5 Milliarden Dollar (3,9 Milliarden Euro) für das gesamte Aktienkapital. Die Transaktion soll 2022 abgeschlossen werden.