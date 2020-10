Christian Meissner: Credit Suisse verstärkt Superreichen-Geschäft mit Top-Banker

Der frühere Investmentbanking-Chef der Bank of America, Christian Meissner, stößt noch in diesem Monat zur Schweizer Großbank, wie Credit Suisse am Dienstag mitteilte. Gemeinsam mit Babak Dastmaltschi werde Meissner reiche Unternehmenskunden bei Firmenübernahmen und Kapitalmarkt-Transaktionen beraten. Der Österreicher werde vom Standort Zürich aus tätig sein.