Christian Sewing: Deutsche Bank Chef entschuldigt sich bei Bafin für Analysten-Kritik

Das Geldhaus und seine Research-Abteilung hatten sich am Mittwoch auch Öffentlich in aller Form „von der in Inhalt und Form unangemessenen Kritik an Aufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern, die in der Studie zum Ausdruck kam“ distanziert. Die Studie sei von der Führung der Deutsche Bank Research nicht autorisiert gewesen, erklärte ein Sprecher in einer E-Mail.