Christian Sewing: Doppelrolle: Deutsche-Bank-Chef soll Verantwortung für Investmentbanking abgeben

Sewing stutzte das Kapitalmarktgeschäft zurecht und machte ganze Abteilungen wie den Aktienhandel dicht. Weltweit verlieren 18.000 Mitarbeiter ihre Jobs. Eigentlich sollten klassische Bankbereiche wie das Firmen- und Privatkundengeschäft wieder mehr an Bedeutung gewinnen und mehr zum Konzernertrag beisteuern. Doch die Coronakrise machte Sewing einen Strich durch die Rechnung. An den Börsen lief es so gut wie selten und die Erträge im Handel sprudelten nur so. Auf der anderen Seite belasteten die niedrigen Zinsen und steigende Kreditausfälle das Firmen- und Privatkundengeschäft.