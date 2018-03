Christina Virzi: Eine Headhunterin erklärt, welche Karriere-Fehler viele Frauen machen

Frau Virzí, warum finden immer noch so wenige Frauen den Weg in die Chefetagen? Schließlich haben Frauen bessere Schulabschlüsse und die Hälfte aller Studierenden sind weiblich.

Frauen drängen weniger offensiv in Führungspositionen, sondern wollen eher entdeckt werden. Es liegt aber auch an der Partnerwahl. Frauen ziehen sich gerne den Schuh an, Beruf und Familie alleine zu schultern.