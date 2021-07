Christine Lagarde: EZB-Präsidentin will eine verfrühte Straffung der Geldpolitik vermeiden

Die EZB will laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde eine verfrühte Abkehr von ihrer ulralockeren Krisenpolitik vermeiden. Die Verwendung des Ausdrucks „lang anhaltend“ in der neuen geldpolitischen Strategie deute darauf in, dass es keine vorzeitige geldpolitische Straffung geben könne wie es sie in der Vergangenheit gegeben habe, sagte sie in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der „Financial Times“. „Wenn wir sagen, dass unsere Antwort besonders kraftvoll oder lang anhaltend sein muss, ist lang anhaltend präzise intendiert um zu signalisieren, dass wir nicht verfrüht straffen“, erläuterte sie.