Clintons und Trumps Wirtschaftspläne: Freihandel adé, Wachstum adé

Nimmt man dies zusammen mit der Absage an den Freihandel, dann zeigt sich die erschreckende Parallele, dass beide Programme letztlich wenig wachstumsfreundlich sind. Trumps Programm sieht mit seinen Steuersenkungen zwar auf den ersten Blick so aus. Aber erstens wird der Effekt von Steuersenkungen häufig überschätzt, und zweitens will er die US-Wirtschaft ja noch mehr abschotten als Clinton, was auf Dauer meist zu einer Schwächung führt.