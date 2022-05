CNB Neuer Nationalbank-Präsident in Tschechien – Kurswechsel erwartet

In Tschechien ernennt der Präsident in Eigenverantwortung die Mitglieder des Nationalbankrats und den Vorsitzenden der Zentralbank. Michl hat an der Wirtschaftsuniversität in Prag studiert und war unter anderem Analyst bei der Raiffeisenbank und Berater des früheren populistischen Regierungschefs Andrej Babis. Er ist Autor mehrerer Bücher und einer regelmäßigen Zeitungskolumne.