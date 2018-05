Coin & Co. - Die Krypto-Kolumne: Die Blockchain Revolution fällt anders aus gedacht

Eine Woche lang hat sich die Krypto-Welt in New York gefeiert. Die „Blockchain Week“, die am Samstag zu Ende geht, lockte knapp 10.000 Unternehmer, Investoren und Visionäre an, um die neusten Innovationen vorzustellen, Kooperationen zu verkünden und neue Start-ups bekannt zu geben. Es war ein rauschendes Fest, dem anhaltenden Bärenmarkt bei den Kryptowährungen zum Trotz.