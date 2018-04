Coin & Co. – Die Krypto-Kolumne: Was ein extrem liberaler Österreicher mit Bitcoins zu tun hat

Er war ein Mann der Freiheit: Friedrich August von Hayek, 1999 in Wien geboren und 1992 in Freiburg im Breisgau gestorben, floh vor den Nazis nach London und lehrte dort an der angesehenen London School of Economics. Obwohl er anfänglich selbst von sozialistischen Ideen begeistert war, wurde er später nicht nur zu einem strammen Anti-Sozialisten, sondern auch zu einem Gegner jeglichen ökonomischen Machbarkeits-Wahns.