Coin & Co. – Die Krypto-Kolumne: Wie die Blockchain die Politik besser machen kann

Ein Kandidat in den USA will das ändern. Brian Forde ist ein Demokrat aus Kalifornien, der um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus kandidiert. Der 37-Jährige wird in den Medien gern „der Kryptokandidat“ genannt. Denn als einer der wenigen akzeptiert er Wahlkampf-Spenden unter anderem in Bitcoin und Ether. Und: Er ist einer der wenigen, vielleicht der Einzige im gesamten Kongress, der die komplexe Technologie und ihr Potenzial versteht.