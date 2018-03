Coin & Co. – Die Krypto-Kolumne: Wie ein Steuerstreit Bitcoin.de beschädigt

Die deutsche Auslegung des europäischen Urteils mutet hier fast schon dialektisch an – und nimmt ein Unternehmen besonders in die Zange: die Bitcoin Group aus Herford. Diese spielt international zwar kaum eine Rolle, dominiert aber den deutschen Krypto-Handel. Im Unterschied zu ausländischen Börsen verkauft die hauseigene Plattform Bitcoin.de nicht auf eigene Rechnung virtuelle Münzen, sondern folgt dem von Ebay etablierten Marktplatzprinzip: Die Herforder bringen Verkaufs- und Kaufwillige zusammen und überwachen die Abwicklung des Handels. Partner ist die Münchner Fidor-Bank, so erfüllt Bitcoin.de die Bafin-Regeln für die Anlagenvermittlung.