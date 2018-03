Coin & Co. – Die Krypto-Kolumne: Zwei gute Nachrichten für Bitcoin-Jünger

Erstens: Das Start-up Lightning Labs hat eine Testversion einer neuen Software veröffentlicht, die Überweisungen per Bitcoin schneller machen soll. Sie erlaubt es Nutzern – zum Beispiel beim Online-Shopping – Transaktionen zu bündeln und zu verrechnen und nur die Summe aller Transaktionen an die Blockchain zu senden. Das Netzwerk soll dadurch weniger stark belastet werden, was auch die Transaktionskosten weiter senken soll.