Commerzbank: Aufsichtsratschef deckt sich mit Aktien ein

Commerzbank-Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter hat Aktien des Instituts gekauft. Für insgesamt 209.040 Euro erwarb Vetter Papiere zu einem Kurs von je 5,23 Euro, wie aus einer Börsenpflichtmitteilung am Freitag hervorging. Das war bisher ein Verlustgeschäft - die Aktien sackten am Donnerstag auf bis zu 5,00 Euro ab und notierten am Freitag leicht erholt bei 5,12 Euro. Für das krisengeplagte Geldhaus ist der Aktienkauf durch Vetter aber ein Vertrauensbeweis. Als Chef des Commerzbank-Kontrollgremiums erhält er laut Geschäftsbericht ein Jahresgehalt von 240.000 Euro.