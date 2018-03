Commerzbank: Technische Probleme legen Online-Banking lahm

Bereits Ende Juni mussten sich Commerzbank-Kunden zwei Mal binnen weniger Tage mit technischen Problemen herumschlagen: Damals gab es zunächst eine Panne bei Wartungsarbeiten, wegen der etliche Kunden der Großbank und ihrer Online-Tochter Comdirect über Stunden hinweg ihre Geldkarten nicht benutzen konnten - etwa beim Bezahlen an der Ladenkasse oder beim Geldabheben am Geldautomaten. Wenige Tage später sorgten Probleme beim Online-Banking und bei Zahlungen mit Girokarten für Unmut in der Kundschaft.