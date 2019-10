Commerzbank-Tochter: Polen drängt auf Verkauf der M-Bank an heimisches Geldhaus

Die Regierung in Warschau macht sich für einen Verkauf der M-Bank an einen heimischen, vom Staat kontrollierten Wettbewerber stark. „Wenn schon so ein Institut auf den Markt kommt, dann sollten auch Banken aus Polen daran interessiert sein“, sagte der polnische Finanzminister Jerzy Kwiecinski am Freitag. Gut 69 Prozent an der M-Bank gehören bisher der Commerzbank. Das Frankfurter Geldhaus will seine Anteile veräußern, weil es Geld braucht für den Konzernumbau.