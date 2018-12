Compliance: Deutsche Bank strafft Regeln für Mitarbeiter-Geschäfte

Die Deutsche Bank ist nicht die einzige Bank, die in den letzten Jahren ihre Vorgaben verschärft hat. Im vergangenen Jahr wies die brititsche Bank HSBC rund 6.000 Mitarbeiter in ihrem Geschäftsbereich Global Markets an, nicht mehr einzelne Wertpapiere und gewisse ETFs für ihre persönlichen Konten zu kaufen, wie seinerzeit mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.