Containerstaus: Kieler IfW-Institut: Aussichten für Welthandel trüben sich ein

Der Welthandel steht dem IfW-Institut zufolge weiter im Bann gravierender Containerstaus und eine Entspannung zeichnet sich nicht ab. „Mittlerweile sind rund neun Prozent der weltweiten Frachtkapazität in vier großen Warteschlangen gebunden, über die Hälfte davon staut sich vor Häfen in den USA“, erklärte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch zu seinem Handelsbarometer.