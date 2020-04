Corona Animation zeigt: USA drosseln Luftverkehr weniger als Europa

In keinem anderen Land fordert die Coronapandemie so viele Opfer wie in den USA. Trotzdem hält sich die dortige Regierung mit drastischen Einschränkungen eher zurück - und senkt etwa den Luftverkehr deutlich weniger als Europa. Das zeigt eine Gegenüberstellung der Flugbewegungen vom Dienstag, die die WirtschaftsWoche auf Basis von Flightradar24-Daten (siehe Video) erstellt hat. Eindeutig zu erkennen ist, dass in Nordamerika, und da vor allem in den USA, sehr viel mehr Flugzeuge unterwegs sind als über Europa.