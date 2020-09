Corona: Banken schicken Mitarbeiter zurück ins Homeoffice

Wegen der steigenden Corona-Infektionen in Großbritannien haben Banken und Versicherungen einen Teil ihrer Mitarbeiter wieder ins Homeoffice geschickt. Darunter auch die Deutsche Bank. Pläne zur Rückkehr der Beschäftigten ins Büro seien auf Eis gelegt worden, teilte das Frankfurter Geldhaus am Mittwoch mit. Der Hauptsitz der Deutschen Bank in London bleibe zwar offen für diejenigen, die von dort arbeiten müssten. Den übrigen Mitarbeitern in Großbritannien werde empfohlen, im Homeoffice zu bleiben.