Corona-Behandlung Remdesivir, Antikörper, Säureblocker: So wird Donald Trump behandelt

Famotidin: Famotidin ist ein sogenannter Säureblocker, der zur Behandlung von Magensäure-bedingten Erkrankungen eingesetzt wird. Zu Beginn der Pandemie hatten Wissenschaftler in China Hinweise darauf gefunden, dass Menschen, die das Mittel nehmen, ein geringes Risiko haben, an Covid-19 zu sterben. Die Wirksamkeit wird derzeit in mehreren klinischen Studien geprüft. US-Forscher stellten kürzlich die Ergebnisse einer kleinen Studie im „American Journal of Gastroenterology“ vor. Demnach senkte das Mittel unter anderem die Sterblichkeit.