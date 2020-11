Corona: Deutsche-Bank-Chef warnt vor zu viel Corona-Hilfen - „Kreative Zerstörung zulassen“

Finanzstaatssekretär Jörg Kukies stellte ebenfalls weitere Hilfen in Aussicht, sollte es Bedarf geben. „Wir sind noch lange nicht über den Berg. Von daher ist natürlich klar, dass wir uns auch überlegen müssen, was wir tun können, um zu unterstützen“, sagte er bei einer Bankenkonferenz. Die Bundesbank warnte vor einer Welle von Firmenpleiten im kommenden Jahr. So könnten die Insolvenzen in Deutschland Anfang 2021 auf über 6000 pro Quartal steigen.