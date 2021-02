Corona-Folgen Gewinn der EZB ist gesunken

Ein Großteil des EZB-Gewinns (1,26 Mrd.) wurde bereits am 29. Januar an die nationalen Notenbanken transferiert, die restlichen 383 Millionen Euro sollen an diesem Freitag fließen. Auf die Bundesbank entfallen entsprechend ihres Anteils am eingezahlten Kapital an der EZB etwas mehr als 26 Prozent. Die Bundesbank will am 3. März ihren Jahresabschluss 2020 veröffentlichen.