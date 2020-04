Corona-Hilfen: KfW lockert Bedingungen für Schnellkredit

Die KfW-Schnellkredite können seit Mittwoch (15. April) beantragt werden. Die ersten Gelder dürften bereits in dieser Woche an die Firmen fließen. Die KfW hat den Banken und Sparkassen eine Generalzusage gegeben, so dass sie in Vorleistung gehen und die Kredite auszahlen können, wenn die Antragsbedingungen erfüllt sind.