Corona-Hilfen : Kreditversicherer lassen staatlichen Schutzschirm auslaufen

Die Kreditversicherer hatten seit April 2020 einen Großteil ihrer Beitragseinnahmen an den Staat abgetreten, der dafür 90 Prozent der Ausfallrisiken übernahm. Die Bundesregierung wollte damit verhindern, dass die Kreditversicherer in Sorge vor einer Pleitewelle in großem Stil ihre Deckungszusagen kürzten.