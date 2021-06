Aus finanzieller Sicht habe sich im operativen Geschäft und bei der Liquidität aber „seit Mittwoch nichts geändert“, sagte Vorstandschef Haas am Freitag. Curevac-Investor Dietmar Hopp und der Bund als Anteilseigner kündigten trotz der enttäuschenden Zahlen an, an dem Unternehmen festhalten zu wollen. „Ich bin zuversichtlich, dass Curevac erfolgreich sein wird“, sagte Hopp der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Freitag). Dem Portal merkur.de sagte er, er bleibe „auf alle Fälle als Investor erhalten“. Er glaube „felsenfest an das Unternehmen“.