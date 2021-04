Corona-Pandemie Mutation aus Indien: Wie gefährlich ist B.1.617?

In Indien sind die Fallzahlen geradezu explodiert, am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium fast 260.000 Neuinfektionen und damit den sechsten Tag in Folge über 200.000 neue Ansteckungen. 1761 Menschen sind zudem am Dienstag in Indien nach einer Infektion mit dem Virus gestorben, so viele wie noch nie zuvor.