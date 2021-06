Corona-Pandemie: Sanofi setzt auf mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 – Investitionen von 400 Millionen Euro

Der französische Pharmakonzern Sanofi will 400 Millionen Euro in die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen der nächsten Generation investieren. Sanofi wolle sich dabei auf mRNA-Impfstoffe fokussieren, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. „Während der Covid-19-Pandemie haben mRNA-Technologien das Potenzial gezeigt, neue Impfstoffe schneller als je zuvor bereitzustellen“, sagte Jean-Francois Toussaint, Leiter der weltweiten Forschung und Entwicklung bei der Impfstoffsparte Sanofi Pasteur.