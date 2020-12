Coronahilfe: Neue geldpolitische Krisenhilfen der EZB erwartet

Die um sich greifende zweite Welle in der Corona-Pandemie zwingt die Europäische Zentralbank Volkswirten zufolge zum Handeln. Experten erwarten, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde heute (Donnerstag) ein neues umfangreiches Krisenpaket beschließen werden. Trübe Konjunkturaussichten für das vierte Quartal, eine seit Monaten negative Inflationsrate und ein erstarkter Euro setzen die Währungshüter mitten in der Virus-Krise mächtig unter Druck. Die Euro-Wächter wollen aus Sicht von Experten den Kreditfluss an die Wirtschaft aufrecht halten und dafür sorgen, dass die Staatsanleihen-Renditen der Euro-Länder nicht aus dem Ruder laufen.