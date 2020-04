Coronakrise: Aufseher verschieben Stresstest für kleinere Banken um ein Jahr

Bankenwächter haben den Geldhäusern in der Corona-Krise bereits zahlreiche Erleichterungen gewährt, damit diese die Kreditvergabe an die Wirtschaft am Laufen halten. So wurden die Kapitalanforderungen an die Geldhäuser gelockert und die Einführung bereits beschlossener strengerer Kapitalvorschriften (Basel III) um ein Jahr verschoben.