Coronakrise: Banken kommen laut EZB gut durch die Pandemie – Diskussion um Abwicklung von Geldhäusern

Geldhäuser in der Euro-Zone sind aus Sicht der EZB-Bankenaufsicht in der Coronakrise bislang einigermaßen glimpflich davongekommen. „Bis jetzt hat sich die Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf die Bilanzen der Banken in Grenzen gehalten“, sagte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria am Freitag in einem Workshop der italienischen Notenbank. Unter anderem verfügten die Institute über eine viel stärkere Kapital- und Liquiditätsausstattung als in früheren Zeiten. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Banken im Währungsraum zuständig.