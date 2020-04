Coronakrise: Banken planen Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros

Die Finanzzentren in Asien dürften die ersten sein, bei denen eine bedeutende Zahl von Mitarbeitern an ihren gewohnten Arbeitsplatz zurückkehren darf. Sie bekamen als erstes die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren. Doch in China und Hongkong scheint das Schlimmste überstanden und die Infektionszahlen aktuell weit niedriger als in Europa und den USA.