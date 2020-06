Coronakrise Bundesbankpräsident Weidmann: „Es geht wieder aufwärts“

In der Coronakrise sieht Bundesbankpräsident Jens Weidmann die deutsche Wirtschaft auf einem guten Weg. „Wir haben in den vergangenen Monaten den schärfsten Wirtschaftseinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt“, sagte Weidmann der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Die gute Nachricht ist: Der Tiefpunkt dürfte mittlerweile hinter uns liegen, und es geht wieder aufwärts.“ Weidmann sagte, auf den deutlichen Einbruch der deutschen Wirtschaft folge aber nur eine „vergleichsweise allmähliche Erholung“.