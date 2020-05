Coronakrise: DIHK erwartet Wirtschaftseinbruch von mindestens zehn Prozent

Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, plant die Bundesregierung ein Konjunkturpaket. Schweitzer forderte aber schon kurzfristig weitere Hilfen. Besonders für kleinere und mittlere Betriebe gebe es steuerliche Entlastungen. „Das reicht aber für viele Unternehmen bis zum Jahresende nicht aus. Sie müssen alles, was sie in diesem Jahr an Verlusten realisieren, auch sofort mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen können. Das bringt schnell Geld in die Kasse.“ Das Geld über eine verbesserte Verlustverrechnung vorzeitig vom Finanzamt zurückzubekommen, sei besser, als es sich selbst leihen zu müssen.