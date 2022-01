Coronakrise: Europas Banken auf Kurs für Rekordausschüttungen nach Pandemie

Mehrere andere große europäische Banken wollen in den kommenden Monaten Investorenpräsentationen abhalten. Der Schritt von UniCredit könnte sie unter Druck setzen, ihre Ausschüttungen an die Aktionäre ebenfalls zu erhöhen.



Die Deutsche Bank will heuer wieder mit Ausschüttungen beginnen und in den kommenden Jahren 5 Milliarden Euro an die Aktionäre auszahlen. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahrs legte das größte deutsche Institut dafür 641 Millionen Euro zur Seite. Der genaue Ablauf ist allerdings nach wie vor offen.