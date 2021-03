Coronakrise: EZB-Direktorin Schnabel stellt flexible Steuerung der Anleihenkäufe in Aussicht

Die EZB will laut Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel auch künftig ihre Anleihenkäufe zur Eindämmung der Pandemiefolgen je nach Erfordernis feinjustieren. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde die Käufe flexibel so anpassen, dass günstige Finanzierungsbedingungen für die gesamte Wirtschaft sichergestellt seien und der Weg zu einer wirtschaftlichen Erholung geebnet werde, sagte die Ökonomin am Donnerstag in einer Rede zu einem Online-Kamingespräch der New York University. „Und das ist ein Versprechen an die Menschen in Europa, dass die EZB ihren Teil dazu beiträgt, die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Krise zu abzumildern,“ sagte sie.