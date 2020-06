Coronakrise: EZB-Vizechef sieht Bankensektor vor beträchtlichen Herausforderungen

Die Bankenbranche in der Euro-Zone steht laut EZB-Vizepräsident Luis de Guindos angesichts der Coronakrise vor beträchtlichen Herausforderungen. Die Geldinstitute seien zwar nicht im „Epizentrum der aktuellen Krise“, sagte der Spanier am Mittwoch in einer Videokonferenz des Dubliner Institute of International and European Affairs: „Doch ihre Marktbewertungen litten schwer unter der Sorge, dass sich die Aussichten in Sachen Profitabilität weiter eintrüben.“