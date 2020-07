Coronakrise: Industrieproduktion in Euro-Zone zieht an

In den einzelnen Euro-Ländern zeigte sich im Mai eine unterschiedliche Entwicklung bei der Fertigung. Die höchsten Anstiege in der Industrieproduktion wurden in Italien (plus 42,1 Prozent), Frankreich (plus 20,0 Prozent) und der Slowakei (plus 19,6 Prozent) registriert. In Deutschland zog die Fertigung um 9,7 Prozent an. Die stärksten Rückgänge waren in Irland (minus 9,8 Prozent) und Finnland (minus 1,3 Prozent) zu verzeichnen.