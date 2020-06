Coronakrise Industrieproduktion in Japan schrumpft stärker als erwartet

Für Juni und Juli rechnen die Industrieunternehmen jedoch wieder mit einer Erholung. So dürfte die Produktion im Juni um 5,7 Prozent und im Juli um 9,2 Prozent steigen. Die Arbeitslosenrate stieg derweil im Mai von 2,6 auf 2,9 Prozent. Japan war im 1. Quartal so wie Deutschland in die Rezession gefallen.