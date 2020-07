Coronakrise: „Konjunktureller Tiefpunkt durchschritten“ – Wirtschaft erholt sich wieder

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat jüngst allerdings Verständnis dafür geäußert, dass bestimmte Unternehmen in Ausnahmefällen die Steuer-Senkungen nicht an die Kunden weitergeben. Er wolle zwar, dass Entlastungen den Kunden erreichten, sagte er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal „Jung & Naiv“. Allerdings finde er es „total toll“, dass ihm etwa ein Car-Sharing-Dienst mit der Bitte um Verständnis geschrieben habe, dass man die Absenkung nicht weitergeben werde. Wichtiger sei, das Unternehmen am Laufen zu halten.