Coronakrise: Kurzarbeitsmodell 'Made in Germany' bewährt sich in Europa

Die Coronakrise trieb in Deutschland die Arbeitskosten so stark in die Höhe wie noch nie. Je geleisteter Arbeitsstunde zogen sie im ersten Quartal um 4,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum an. Dies ist die größte Anstieg sei Beginn der Datenerhebung 1996. „Wir sehen gute Voraussetzungen dafür, dass der Effekt auf Arbeits- und Lohnstückkosten auch in der Coronakrise nur kurzfristig sein wird“, sagte Sebastian Dullien, Direktor des Instituts IMK der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. „Der lange, binnenwirtschaftlich fundierte Aufschwung hat die öffentlichen Kassen gut gefüllt.“ Der Staat nutze nun seinen Spielraum, indem er Unternehmen von Sozialabgaben in der Kurzarbeit entlaste.